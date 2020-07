Geen prinsenverkiezing in oktober: Bryan blijft de scepter zwaaien Bart Huysentruyt

18 juli 2020

14u31 0 Brugge Door de onzekerheid rond het coronavirus schrapt de Brugse Carnavalraad de geplande prinsenverkiezing in oktober. Dat laat penningmeester Francis Degroote weten.

Er zal dus voor het eerst in de geschiedenis van het Brugse carnaval geen nieuwe prins worden verkozen. Prins Bryan ‘Bolle’ blijft dus nog een jaartje langer de scepter zwaaien. “We hebben nog geen beslissing genomen over de stoet in februari 2021, maar het spreekt vanzelf dat ook daar grote vraagtekens achter staan”, zegt Degroote. “We hopen dat we snel weer met zijn allen feest mogen vieren.”