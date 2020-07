Geen praktijktesten om discriminatie op private huurmarkt tegen te gaan in Brugge Bart Huysentruyt

01 juli 2020

12u02 0 Brugge Er komen voorlopig geen praktijktesten om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan in Brugge. De stad zal daar geen initiatief voor nemen, klonk het op de gemeenteraad.

Steekproeven zouden kunnen aantonen of er bij de toekenning van huurwoningen in Brugge sprake is van discriminatie of niet. Het voorstel kwam van gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen). Hij wil dat Brugge zelf praktijktesten zou invoeren. Zijn voorstel werd verworpen. Niet alleen Vlaams Belang en N-VA, maar ook CD&V en Open Vld stemden tegen. Sp.a onthield zich. Het stadsbestuur zegt praktijktesten te willen invoeren, maar wacht daarvoor op het initiatief van de Vlaamse regering. “Het valt sterk te betwijfelen of Vlaanderen echt werk wil maken van de strijd tegen discriminatie”, reageert Reuse. “Het is duidelijk dat N-VA geen praktijktesten wil. In plaats van proactief te handelen, maakt het stadsbestuur haar beleid volledig afhankelijk van Vlaanderen. Kortom, de Brugse coalitie laat zich gijzelen door een N-VA-regering.”