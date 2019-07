Geen overdracht van lesuren tussen Brugge en Merchtem na tussenkomst PVDD Bart Huysentruyt

03 juli 2019

08u46 0 Brugge De tijdelijke overdracht van vijf lesuren van de Stedelijke Kunsthumaniora Brugge naar de Stedelijke Tuinbouwschool van Merchtem gaat niet door na tussenkomst van raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA).

Die had daar tijdens de gemeenteraad vragen bij gesteld. Schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld), zoals bekend niet de beste vriendin van Van Den Driessche, liet zijn opmerking onderzoeken. “Nadat bleek dat er in de gemeenteraad van Brugge problemen waren met de inwilliging van het verzoek, hebben we afgezien van de overdracht en met een andere instelling een oplossing gezocht”, zegt Soete. “Wat het voorstel zelf betreft, willen wij nog eens benadrukken dat dit geen enkele negatieve weerslag had op de organisatie van de lessen in de Kunsthumaniora van Brugge aangezien de lesuren niet werden gebruikt dit schooljaar. Dit was een tijdelijke situatie die geen weerslag zou hebben op het volgende schooljaar.” In afwachting van de beslissing van de gemeenteraad werd er vooraf door Brugge niets verstuurd naar het agentschap van onderwijs. Het contract door hen opgemaakt in maart 2019 zou na de gemeenteraad in Brugge getekend worden. “Nu blijkt dat het college deze vreemde deal toch maar heeft afgeblazen", reageert Pol Van Den Driessche. “Punt gemaakt, denk ik dan.”