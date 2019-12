Geen omlegging van Dudzeelse Steenweg in functie van nieuw Fort Lapin Bart Huysentruyt

10 december 2019

16u03 0 Brugge Er komt geen omlegging van de Dudzeelse Steenweg ter hoogte van Sint-Jozef in Brugge. Die mogelijkheid werd onderzocht in het kader van de vernieuwing van de buurt rond Fort Lapin.

“We hebben verkeerstellingen gehouden en op basis daarvan blijkt dat er veel minder doorgaand verkeer is op de Dudzeelse Steenweg dan vroeger, mede door de aanleg van de A11”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Daarom wordt deze omleiding niet verder onderzocht, maar we bekijken wel verder de piste van de heraanleg van de Dudzeelse Steenweg.” In de oorspronkelijke startnota voor een nieuw Fort Lapin werden drie scenario’s voorgesteld met een kortere en langere omlegging. Bewoners waren ongerust over de mogelijke impact van een aanpassing van de steenweg. “We bekijken wel om een park aan te leggen nabij het politiehuis en het Entrepot. Die zouden beter in het straatbeeld moeten komen en aansluiten bij de kern van Sint-Jozef. Dat nemen we mee in het voorontwerp voor een vernieuwing van Fort Lapin.”