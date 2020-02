Geen mirakel voor 10 Brugse kleuters: ondanks massale steun nog steeds te weinig inschrijvingen Mathias Mariën

03 februari 2020

12u15 0 Brugge De 10 kleuters van de wijkafdeling van De Lisblomme in Zwankendamme moeten volgend schooljaar op zoek naar een nieuwe school. Op de officiële teldag bleken er te weinig leerlingen ingeschreven. Een mirakel bleef zo uit.

Het schooltje in het gehucht bij Brugge had het al jaren moeilijk om voldoende kleuters te vinden. Begin dit schooljaar schoot ‘Gert Late Night’ nog ter hulp en twee weken geleden deden de ouders van de leerlingen via HLN.be nog een oproep naar andere ouders. “Het zou zonde zijn als dit schooltje zou verdwijnen”, klonk het. Er kwamen dan ook heel wat positieve reacties op de oproep. Echter zonder resultaat of extra inschrijvingen, blijkt nu. Bij de officiële telling op maandag zijn er nog steeds twee kleuters te weinig ingeschreven voor volgend jaar. Een zware klap voor alle betrokkenen. De directie van het schooltje, dat ook nog een hoofdafdeling heeft in Lissewege, wenst liever niet uitgebreid te reageren. Ze benadrukken wel dat de wijkafdeling hen nauw aan het hart lag, maar willen het nieuws in alle sereniteit verwerken.