Geen Lotto Belgium Tour, dus ook geen aankomst in Brugge Bart Huysentruyt

08 oktober 2020

12u00 0 Brugge De dameswielerwedstrijd Lotto Belgium Tour gaat niet door, en dat betekent logischerwijs dat Brugge op 14 oktober geen aankomstplaats is.

Uiteraard is de coronacrisis de grote boosdoener. De organisatie van de Lotto Belgium Tour maakt op haar website bekend dat het noodzakelijk is om de wielerwedstrijd af te gelasten om zo het voortbestaan te garanderen. Er komt dus wel degelijk een editie in 2021.

De Lotto Belgium Tour was een van de weinige sportevenementen die tijdens deze laatste drie maanden van het jaar in Brugge geprogrammeerd stonden. De Driedaagse Brugge-De Panne, een week later, gaat voorlopig wel nog door.