Geen lage-emissiezone in Brugge: “Niet iedereen kan zomaar een nieuwe wagen kopen” Bart Huysentruyt

27 november 2019

12u50 0 Brugge Brugge volgt het voorbeeld van andere grote steden, zoals Antwerpen en Gent, niet. In de West-Vlaamse hoofdstad komt er geen lage-emissiezone. Dat bevestigt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Van Volcem antwoordde op een vraag van raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) die op de gemeenteraad “zwart op wit wilde weten wat Brugge van plan was”. Van Volcem was meteen duidelijk. “Wij zijn geen voorstander van een lage-emissiezone, omdat niet iedereen zomaar een nieuwe wagen kan kopen. We leggen de ecologische accenten elders. Zo willen we de Bruggelingen en bezoekers meer aanzetten tot bewegen door te wandelen of te fietsen of zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. Op die manier willen we de lucht in onze stad schoner maken”, aldus de schepen.