Geen kippenvel meer voor naaktmodellen van de Academie: ze verhuizen tijdelijk naar warmere stek Bart Huysentruyt

26 november 2019

19u22 0 Brugge De naaktmodellen van het tekenatelier in de Stedelijke Academie mogen voortaan hun ding doen in het leegstaande gebouw van Mijn Brugge aan het station. In de Academie zaten ze de laatste tijd te bibberen, omdat de verwarming het niet doet.

De infrastructuurproblemen in de Stedelijke Academie in de Katelijnestraat kenden onlangs een pijnlijk dieptepunt. Begin november werd er een defect vastgesteld in de ondergrondse verwarmingsbuizen. Met elektrische toestellen moeten de ruimtes sindsdien verwarmd worden. Anders dreigden de 500 leerlingen van de kunsthumaniora en de 400 cursisten uit het deeltijds onderwijs te verkleumen tijdens de lessen. De naaktmodellen hielden tijdens die periode zelfs hun kleren aan. “We hebben een oplossing gevonden”, zegt schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld). “De cursisten en de modellen van het tekenatelier kunnen voortaan terecht in het gebouw van Mijn Brugge aan het station. Dat staat toch leeg en is lekker warm.” De voorbije tien jaar werd al bijna één miljoen euro geïnvesteerd in grote onderhoudswerken voor de Academie. Het euvel met de verwarming zou na de kerstvakantie verholpen moeten zijn.