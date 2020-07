Geen kermis in Sint-Kruis in september: “Ons evenement is gewoon een groot risico voor de verspreiding van het coronavirus” Bart Huysentruyt

05 juli 2020

17u04 0 Brugge Het Feestcomité Sint-Kruis en Unizo Sint-Kruis hebben dit weekend de jaarlijkse Sint-Kruis Kermis, gepland op zaterdag 19 en zondag 20 september, geschrapt. Er komt geen andere datum. De eerstvolgende kermis is in september 2021.

“We hebben lang gewacht, omdat we wilden zien welke richting het uitging met het coronavirus", zegt Timothy Inghelbrecht van de organisatie. “Het coronavirus is nog steeds onder ons en dit zal wellicht ook nog in september zo zijn. Er is ook nog geen zicht op een vaccin. Voor het Feestcomité en Unizo komt de volksgezondheid op de eerste plaats. Wij willen geen enkel risico nemen. We kregen van de Vlaamse overheid een ‘rood’ Covid-veiligheidslabel. Dat geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus. Ook een light-versie van de kermis, met bijvoorbeeld enkel een rommelmarkt, heeft een ‘rood’ Covid-veiligheidslabel gekregen.”