Geen internet voor Brugse stadsdiensten door storing Bart Huysentruyt

14 januari 2020

12u30 0 Brugge De dienstverlening in het stadhuis van Brugge en het Huis van de Bruggeling lukte dinsdagvoormiddag grotendeels niet. Oorzaak was een internetprobleem bij provider Belnet.

Belnet verzorgt de internetdiensten voor een aantal steden in ons land, zoals Brugge, Kortrijk en Hasselt. Ze voerden dinsdag een update uit, maar die liep niet helemaal zoals verwacht. “Onze stadsdiensten kunnen een hele voormiddag lang niet op het internet. Dat is even vervelend, maar we redden ons wel”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De meeste dienstverleningen konden gewoon plaatsvinden. Het internetprobleem zou in de loop van de namiddag al van de baan moeten zijn. Een cyberaanval, zoals bij het bedrijf Picanol in Ieper, was het duidelijk niet, al werden daar op de werkvloer wel grapjes over gemaakt.