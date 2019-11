Geen hoop meer voor Viva Sara Kaffee in Zilverpand: zaak sluit definitief de deuren Bart Huysentruyt

14 november 2019

16u04 0 Brugge Het populaire Viva Sara Kaffee in het Zilverpand in Brugge gaat niet meer open. Dat laten de zaakvoerders van Viva Sara in Kortrijk weten op sociale media.

In oktober ging de zaak compleet onverwacht dicht, nadat franchisenemer bvba Vi S. Brugge de boeken neerlegde. De vestiging in Brugge was open sinds april 2017, nadat het concept eerder in Kortrijk erg aansloeg. “Dit is natuurlijk erg vervelend, omdat de franchisenemer het voorbije jaar goede cijfers kon voorleggen. Starten in Brugge was niet makkelijk, maar de klanten vonden wel steeds vaker de weg naar Viva Sara”, zei zaakvoerder Bart Deprez vorige maand nog in deze krant. Toen hoopte hij de zaak nog te heropenen met een nieuwe franchisenemer, maar ook dat lukte niet. In een mededeling op Facebook lieten de zaakvoerders donderdag weten dat hun verhaal in Brugge definitief ophoudt. “We hadden enkele kandidaten om de zaak verder te zetten in zijn huidige vorm, maar de verhuurder wilde de huurprijs niet verlagen. Voor alle kandidaten was dit toch een primordiale vereiste”, zegt Deprez. Dat is extra vervelend voor het winkelcomplex Zilverpand, dat al jaren met een komen en gaan van handelszaken kampt.