Geen ‘global strike' in Brugge: “Scholen doen niet mee” Bart Huysentruyt

05 september 2019

20u03 0 Brugge De geplande ‘Global strike’, later deze maand in Brugge, gaat niet door. De klimaatmars kan op te weinig belangstelling rekenen.

Zoals bekend willen de jongeren van Youth for Climate vanaf deze maand op verschillende plaatsen in Vlaanderen weer klimaatmarsen organiseren. Maar de interesse is tanende. In Brugge gaat de mars al niet door. “Er zijn twee redenen voor”, zegt Sean van Youth for Climate Brugge. “Er is een groot gebrek aan steun door de Brugse scholen. Dit merkten we ook al op in het verleden en is heel spijtig aangezien in provincies zoals Antwerpen veel meer steun is. Als leerlingen niet kunnen weggaan, kunnen wij ook geen volk hebben op de marsen. Ten tweede is er een tekort aan leden in Brugge. We zijn maar met een handvol mensen. Zo is het onmogelijk om een evenement te organiseren.”