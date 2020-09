Geen gezeul meer met hekken: vijf scholen krijgen slagboom aan schoolstraat Bart Huysentruyt

03 september 2020

10u48 3 Brugge Aan basisschool De Triangel langs de Diksmuidse Heerweg in Brugge zorgt een vaste slagboom voortaan voor het afsluiten van de straat. Een halfuur voor de school start en een halfuur na het laatste belsignaal wordt de weg er afgesloten voor het verkeer. Nog vier andere scholen krijgen zo'n slagboom.

In een schoolstraat wordt aan de schoolpoort zo voor en na schooltijd de toegang voor motorvoertuigen verboden. Dat zorgt voor meer veiligheid aan de poort én moet een stimulans zijn voor ouders om hun kinderen met de fiets of te voet te brengen. Sinds april 2019 duidt een verkeersbord en een onderbord ‘schoolstraat’ het begin van een schoolstraat aan. De borden zijn bevestigd op een verplaatsbaar dranghek. Tijdens de proefperiode van drie maanden moest elke school bij het begin en einde de dranghekken zelf plaatsen en terug wegnemen. Zo wordt gemeten of een schoolstraat voor de school in kwestie wel een positief effect heeft zonder dat dit al definitief is.

“Vijf Brugse scholen hebben de proefperiode doorlopen en krijgen nu na een positieve evaluatie een definitieve afsluiting met een speciaal type slagboom”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Op deze manier hoeven de medewerkers van de school niet meer zelf met dranghekken te sleuren.” De scholen die een definitieve afsluiting krijgen zijn BS Christus-Koning in de Gerard Davidstraat, Manitoba in de Manitobalaan, Mozaïek in de Pastorieweg, Sint-Michiels B in de Sint-Michielslaan en De Triangel in de Diksmuidse Heerweg. “Met het Tienpuntenactieplan Veilige Schoolomgeving zetten we hier zo veel mogelijk op in”, vult schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a) nog aan. “De locatie is niet toevallig want Basisschool De Triangel was de eerste school die een proefperiode doorliep.”