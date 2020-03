Geen gemeenteraad in maart, ook vergaderingen gaan niet door Bart Huysentruyt

17 maart 2020

10u38 0 Brugge Zowel de gemeenteraad van maart als de voorafgaande berekken gaan in Brugge niet door. Dat heeft het schepencollege maandag beslist naar aanleiding van de coronadreiging.

Er staan volgens het stadsbestuur geen dringende punten op de raad en dus worden alle agendapunten verschoven naar april. Ook de berekken, de vergaderingen tussen de politieke fracties voorafgaand aan de gemeenteraad, vinden niet plaats. Of alle politieke beslissingen in april over één of twee vergaderingen worden gespreid, wordt later beslist.