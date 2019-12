Geen geld meer voor het verharden van toegangswegen, wél voor dierenwelzijn: landbouwbedrijven krijgen nieuw premiestelsel Bart Huysentruyt

18 december 2019

09u58 0 Brugge De stad Brugge pakt vanaf 1 januari 2020 uit met nieuwe premies voor land- en tuinbouwbedrijven die het ecologisch aanpakken. Bedrijven kunnen centen krijgen als ze aandacht schenken aan dierenwelzijn of hun producten meteen aanbieden aan de consumenten.

“Met deze toelage willen we de Brugse land- en tuinbouwers stimuleren om hun bedrijf klaar te maken voor de toekomst”, zegt schepen van Economie Pablo Annys (sp.a). “De toelage dient voor het nemen van maatregelen die de ecologische voetafdruk verkleinen of de rendabiliteit van de landbouwactiviteiten op een duurzame manier verhogen. De premie kan ook gebruikt worden voor initiatieven die de landbouwactiviteiten verbreden en bijdragen tot de korte keten.” De toelage bedraagt maximaal 1.000 euro, met een minimale eigen inbreng van vijftig procent van de gemaakte kosten. “Vroegere premies voor het verharden van de toegangsweg of het voorzien van drinkwater vallen weg”, vult schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a) aan. “Er is nu wel aandacht voor het dierenwelzijn. De landbouwers hebben er dan ook alle baat bij om hun dieren goed te verzorgen door te voorzien in voldoende ruimte, diervriendelijk transport en het correct slachten met het grootste respect voor het dier.”

De aanvraag voor de toelage moet online ingediend worden (www.brugge.be/subsidies-en-premies-land-en-tuinbouw) binnen de zes maanden na de aankoop van de installaties, het voltooien van de investering of het nemen van het korte-keten-initiatief.