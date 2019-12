Geen fijne kerst voor bewoners van modderige Zagersweg: “We voelen ons tweederangsburgers” Bart Huysentruyt

24 december 2019

13u37 2 Brugge De wegenwerken in de Zagersweg in Koolkerke bezorgen de bewoners niet hun beste kerstperiode ooit. Hun gasten moeten zich tijdens de feestdagen door een modderpoel wagen, mét risico op boetes voor foutparkeren. “We voelen ons tweederangsburgers", zegt bewoner Eric Lagrou.

De werken omvatten het vernieuwen van de riolering, de scheiding van ‘vuil’ water en regenwater, en daarna ook de heraanleg van het wegdek, fiets- en voetpaden. In augustus ontvingen de bewoners een brief met daarin de timing van de werken. “Ze zouden in vier fasen verlopen”, legt bewoner Eric Lagrou uit. “Aanvang van de werken op 20 augustus en het einde van de werken was gepland eind december. Wel, we zijn nu eind december, maar we moeten vaststellen dat geen enkele fase is afgewerkt en dat we nog steeds met onze voeten in de modder zitten.”

Arm der wet

Er werd beloofd dat er altijd een deel van de rijweg toegankelijk zou zijn voor plaatselijk verkeer. “Deze opengestelde rijweg is voor een deel van de straat niet meer en niet minder dan het fietspad”, zegt Lagrou. “De rest van de straat is omgetoverd tot een heuse modderpoel, onbegaanbaar voor de ouderen en mindervaliden van de straat. Ook parkeren is tot nog toe heel problematisch gebleken en op begrip en mededogen moet er niet gerekend worden. Er zijn door de sterke arm der wet al verschillende waarschuwingen gegeven en er werd op 21 december voor de eerste keer een bewoner geverbaliseerd voor verkeerd parkeren.”

Katelijnestraat

De bewoners zijn zoveel onbegrip beu en trekken aan de alarmbel. “We pleiten voor een tijdelijk gedoogbeleid voor het foutparkeren op de grasperkjes in de omliggende straten. Ik denk dat hier een uitzondering op zijn plaats is. We vragen ook een duidelijke, heldere en juiste communicatie omtrent de werken zodanig dat de bewoners weten wat ze wanneer mogen verwachten. We voelen ons tweederangsburgers. De handelaren die hinder ondervinden door de werken in en rond de Katelijnestraat worden op een drankje getrakteerd door ons stadsbestuur, wij op een vieze kerst en een modderig nieuwjaar.”

Vivendo

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaat het om werken van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), in opdracht van sociale bouwmaatschappij Vivendo. “De weersomstandigheden spelen niet in de kaart van wegenwerken, momenteel. We doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De aannemer heeft alle bouwmaterialen zoveel mogelijk weggenomen tijdens de vakantie. Op een aantal nieuwe parkeerstroken mag al geparkeerd worden. De riolering is aangebracht, maar moet nog worden aangesloten. Normaal moeten bewoners zo vlot mogelijk hun huizen kunnen bereiken. Het eigenlijke einde van de werken is voorzien op 31 maart 2020.”