Geen feest voor 250-jarige Sint-Janshuismolen in Brugge Bart Huysentruyt

06 augustus 2020

10u10 0 Brugge 2020 had een feestjaar moeten worden voor de Brugse Sint-Janshuismolen die precies 250 jaar oud is. De molen werd in 1770 opgericht door 26 Brugse bakkers. Vandaag staat hij nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats en maalt hij nog steeds graan.

Tijdens het weekend van 30 en 31 mei plande Musea Brugge een molenfeest op de Kruisvest, in combinatie met het tweejaarlijkse accordeonfestival Airbag. Corona gooide roet in het eten. Beide evenementen werden afgelast. Voor het Molenfeest werd gezocht naar een nieuwe datum. Dat werd het weekend van 12 en 13 september, als deel van het programma van Open Monumentendag in Brugge. Maar de tweede coronagolf keldert ook dit plan.

Open Monumentendag zal dit jaar niet doorgaan zoals andere jaren. De organisatie is druk bezig met een veilige, alternatieve manier uit te werken. “Het zal niet mogelijk zijn om de Sint-Janshuismolen open te stellen voor een groot publiek”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De binnenruimtes van de molen zijn te klein om op een veilige manier veel mensen binnen te laten. Bovendien zijn de meeste mensen die op het Molenfeest een demonstratie, lezing of workshop zouden geven, van hogere leeftijd. Dit alles in overweging genomen, leek het ons niet raadzaam om het molenfeest te laten doorgaan. Met Cultuurcentrum Brugge is alvast afgesproken om bij de volgende editie van Airbag, in mei 2022, de Sint-Janshuismolen alsnog in de bloemetjes te zetten. Hopelijk kan er dan terug feest worden gevierd zonder zorgen en maatregelen.”