Geen enkele West-Vlaamse trajectcontrole werkt: "Dit kan toch niet?"

19 september 2019

12u54 0 Brugge Geen enkele van de zes Vlaamse trajectcontroles in West-Vlaanderen werkt. Zo blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a). “Waarom investeren we in verkeersveiligheid, als de middelen op het terrein niet werken”, vraagt ze zich af.

Als we de trajectcontroles in wacht of die onderzocht worden buiten beschouwing laten, zijn er vandaag in Vlaanderen 62 trajectcontroles niet-operationeel, 4 uit dienst en 8 defect. In onze provincie gaat het om drie plaatsen: de R30/N9 Brugge, de Oostendse Steenweg in Ichtegem en de Kortrijkstraat in Wevelgem. “Als het ons menens is om het aantal zware ongevallen te doen dalen en zo te streven naar 0 verkeersdoden moet dat dringend beter”, zegt Lambrecht. “Trajectcontroles zijn nochtans het middel bij uitstek zijn om overdreven snelheid op gevaarlijke wegen aan te pakken en zo het aantal zware ongevallen te doen dalen.”

Twee trajectcontroles zijn defect, vier zijn ‘niet-operationeel’. “Minister Weyts heeft er een gewoonte van gemaakt om veel aan te kondigen, zo zijn er verschillende trajectcontroles in West-Vlaanderen in planning, maar zonder meer. Zo worden de cijfers opgesmukt, maar verbetert er niets aan de verkeersveiligheid.