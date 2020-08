Geen enkele patiënt opgenomen met Covid-19 in twee campussen van AZ Sint-Jan Bart Huysentruyt

28 augustus 2020

09u32 31 Brugge Er zijn op dit moment geen patiënten met Covid-19 opgenomen in de twee ziekenhuizen van het AZ Sint-Jan: campus Brugge en campus Henri Serruys in Oostende.

De cijfers zijn bemoedigend. Hoewel het aantal besmettingen nog altijd dagelijks schommelt rond de 500, is het aantal ziekenhuisopnames in Brugge en Oostende erg beperkt. “De laatste weken werden nauwelijks Covid 19-patiënten gehospitaliseerd, soms één, soms twee op een gewone afdeling", zegt directeur Hans Rigauts. “Op vandaag is er geen enkele patiënt opgenomen.”