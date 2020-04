Geen Elfstedenronde in 2020: “Maar we hopen wel nog op Driedaagse Brugge-De Panne” Bart Huysentruyt

17 april 2020

11u05 0 Brugge De stad Brugge rekent er op dat de Driedaagse Brugge-De Panne alsnog een plaats krijgt op de nieuwe internationale wielerkalender. Voor de Elfstedenronde ziet het er niet goed uit.

De beslissing van de internationale wielerfederatie UCI om alle internationale wedstrijden tot 1 juli en World Tourwedstrijden tot 1 augustus te annuleren, betekende dat er na de twee koersen van de Driedaagse Brugge-De Panne in maart opnieuw twee professionele wielerwedstrijden in Brugge wegvielen. “Op 7 juni stond de Elfstedenronde ingepland”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Op 26 juni zouden we voor het eerste de Lotto Belgium Tour voor dames verwelkomen. De tweede rit zou het peloton van Blankenberge naar Dudzele brengen. Het hing in de lucht en is niet meer dan logisch dat de wedstrijden ook geannuleerd worden.”

Geen Elfstedenronde

Toch hoopt de stad nog wielerwedstrijden te kunnen ontvangen in 2020. “We deden inspanningen om Brugge blijvend als wielerstad op de kaart te zetten en kijken uiteraard al uit naar het WK wielrennen in 2021”, zegt schepen Demon. “De Elfstedenronde een nieuwe plaats geven in de samengebalde wielerkalender in het najaar 2020 wordt moeilijk. We zullen daar met de organisator in overleg gaan om de overeenkomst een jaartje te verlengen en alles gewoon op te schuiven.”

Wat de Driedaagse Brugge- De Panne en de Lotto Belgium Tour betreft is er wel nog hoop op een editie in 2020. “De Driedaagse is World Tour-niveau en heeft het bijkomende voordeel dat ze in de week verreden wordt”, zegt de sportschepen. “We rekenen op een woensdag tussen twee monumenten in de najaarskalender, met de start van de dameswedstrijd dan op donderdag. Ook voor de Lotto Belgium Tour kijkt de organisator nog voor een alternatieve datum. Vermits de internationale wielerkalender voor dames minder druk bezet is, lijkt dat realistisch”, besluit de schepen.