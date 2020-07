Geen deurverkoop door corona, maar op deze manier kan je toch Brugse brandweerkalender kopen Mathias Mariën

20 juli 2020

12u23 0 Brugge De jaarlijkse kalender van de Brugse brandweer is opnieuw beschikbaar. Door de coronamaatregelen mogen de vrijwilligers evenwel niet van deur tot deur gaan om de kalender te verkopen. Daarom komen ze met een alternatief op de proppen.

Wie dit jaar een kalender wil, kan die online bestellen via de website van de brandweer www.brandweerbrugge.be, waarna de kalender zo snel als mogelijk wordt geleverd. Wil je toch liever de kalender zelf halen, dan kan dat vanaf begin augustus in krantenwinkel Never Ending Story in de Havenstraat 5 te Brugge. Er worden ook nog andere mogelijkheden onderzocht. Op de kalender staan diverse actiefoto’s van de brandweerlui. De kostprijs bedraagt 5 euro.