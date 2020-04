Geen Cactusfestival deze zomer: “We gaan dit overleven, maar leuk is anders” Brugs stadsfestival schuift een jaar op, door de coronacrisis Bart Huysentruyt

15 april 2020

18u41 4 Brugge Brugge blijft deze zomer verstoken van optredens van onder andere Balthazar, Ben Harper en Het Zesde Metaal. De nationale veiligheidsraad trok woensdagavond een streep door de festivalzomer wegens de coronacrisis, en dus mag ook het Cactusfestival niet plaatsvinden. Dat is een domper voor de organisatoren. “We gaan dit wel overleven, maar leuk is anders”, zegt Patrick Keersebilck.

Het had een hele mooie 39ste editie van het Brugse Cactusfestival moeten worden, begin juli in het stemmige Minnewaterpark. Maar de nationale veiligheidsraad trok woensdagavond een streep door de zomerse festivalkalender en dus sneuvelt het familiale festival. Met Eefje De Visser, Balthasar, Zwangere Guy, Het Zesde Metaal en Ben Harper stonden nochtans al stevige kleppers geprogrammeerd. “Het is jammer, maar we moeten ons hierbij neerleggen. De gezondheid van artiesten, medewerkers en publiek gaat voor”, reageert Patrick Keersebilck van het organiserende Cactus Music.

Puzzel

De annulering hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, maar komt niettemin hard aan. Leveranciers waren al gecontacteerd, artiesten vastgelegd, promotie geregeld en de ticketverkoop gestart. “We zullen pas de komende dagen weten wat dit financieel allemaal teweegbrengt”, zegt Keersebilck. “Het is goed dat er nu een beslissing is, hoe pijnlijk die ook is. Nu weten we tenminste waar we voor staan. Het wordt een hele puzzel om dit op te lossen. Wat met artiesten die al geboekt zijn? Wat met leveranciers en freelancers? Wat met de mensen die al een ticket kochten? Het zijn vragen waar we nog geen sluitend antwoord op hebben.”

Snoeien in programmatie

Wat de mensen die al een ticket kochten betreft, zal Cactus allicht werken met vouchers die twee jaar geldig zijn. Zo kan je dus met het aangekochte ticket voor 2020 ook in 2021 of 2022 langskomen op het festival. Hoe dan ook zal de annulering van het vorig jaar uitverkochte festival een flinke duit kosten. “We zullen dat financieel voelen, nog lang na de coronacrisis", denkt Keersebilck.

Met de inkomsten van het festival vullen we normaal gezien ook onze evenementenkalender voor Cactus Music. In die programmatie zal dus mogelijk gesnoeid moeten worden Patrick Keersebilck, Cactus Music

“Het festival zal wel kunnen blijven bestaan, daarvoor zijn we financieel gezond gebleven”, aldus Keersebilck. “Maar met de inkomsten van het festival vullen we ook onze evenementenkalender voor Cactus Music. In onze programmatie zal mogelijk gesnoeid moeten worden.”

Keuze voor Belgisch

Het festival met een paar maanden opschuiven is geen optie. “De internationale festivalkalender ligt vast”, zegt Keersebilck. “Daar is weinig speling. Bovendien heb je risico op veel slechter weer in het najaar.” En dat net in een jaar waarin Cactus ook nog graag gestart was met de bouw van een nieuwe zaal nabij het Minnewaterpark. Die bouw liep al serieus wat vertraging op. Het zit de organisatie niet mee. “De hele situatie is niet prettig. Maar dat geldt eveneens voor onze artiesten. We hadden voor 2020 echt ingezet op Belgisch. Tussen de organisatoren van de festivals in ons land is er sowieso de intentie om die artiesten maximaal te steunen. Bij een volgende editie zullen ze massaal op onze podia te zien zijn. Ik vind dat een mooi streven.”