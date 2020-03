Geen Brugse Meifoor in 2020: “Dat risico gaan we niet nemen” Bart Huysentruyt

31 maart 2020

13u56 15 Brugge De Brugse Meifoor, gepland van donderdag 30 april tot en met 24 mei, gaat niet door. Naar de reden is het niet ver zoeken. “Dit risico kunnen we niet nemen”, zegt schepen van Ondernemen Pablo Annys (sp.a).

Deze Meifoor kondigde zich aan als een speciale editie, door de geplande werkzaamheden in het Koning Albert I-park en de toevoeging van het Stationsplein als nieuw kermisplein. “Zowel stad Brugge als de foorreizigers stonden klaar om van 2020 een ongeziene editie te maken”, zegt Pablo Annys. “Jammer genoeg laten de huidige omstandigheden en de getroffen maatregelen om het coronavirus in te perken het niet toe om dergelijk massa-evenement te organiseren. Ieders veiligheid en gezondheid in deze tijden zijn prioritair. Het is daarom niet realistisch om de Meifoor dit jaar te laten plaatsvinden. We hopen dat iedereen in 2021 de nog betere editie van de Meifoor komt bezoeken om zo de hard getroffen foorreizigers en lokale horeca te steunen.”

De Meifoor 2021 vindt plaats van vrijdag 23 april tot en met 16 mei.