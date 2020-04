Geen Brugse Kaasmarkt in 2020: “Kaas proeven met een mondmasker? Dat gaat toch niet?” Bart Huysentruyt

27 april 2020

15u06 0 Brugge Er komt geen twaalfde editie van de Brugse Kaasmarkt in 2020. De organisatoren hebben nu al beslist om hun evenement op de eerste zondag van september af te blazen.

De Brugse Kaasmarkt lokt jaarlijks minstens 20.000 mensen naar ‘t Zand en is een waar festijn voor wie van kaas, brood en wijn houdt. De voorbije edities waren altijd een schot in de roos. In 2020 vindt het evenement niet plaats. Dat heeft de organisatie op maandag beslist. “Alle grote evenementen tot eind augustus in ons land mogen sowieso niet doorgaan”, zegt voorzitter Jean-Pierre Vanden Berghe. “Dat liet nog enige ruimte om toch te dromen van een twaalfde editie. Maar we geloven er zelf niet zo in. Straks moet iedereen er met een mondmasker tussen de kraampjes lopen. Zeg nu zelf: dat gaat toch niet? Je kan geen kaas proeven met een mondmasker.” De organisatie maakt zelf al afspraak op de eerste zondag van september 2021.