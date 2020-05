Geen bloembakken en luifels meer op terrassen van Vismarkt en Huidevettersplein, wel grote parasols en verwarmers Bart Huysentruyt

25 mei 2020

13u06 0 Brugge Er is een overeenkomst tussen de horeca op het Huidenvettersplein en de Vismarkt en het stadsbestuur over een nieuw soort terrassen. De bloembakken om terrassen af te bakenen en de zonneluifels worden er vanaf volgend jaar ingeruild voor meer zachte kleuren, grote parasols en zelfs verwarmers. “We willen procedures zoals op andere plaatsen vermijden", zegt schepen Franky Demon (CD&V).

Er is al jaren vraag vanuit de Brugse horeca om nieuwe terrassen te kunnen plaatsen. Dat is onder meer het geval op de Markt, waar de groene afsluitingen op sommige plaatsen aan vernieuwing toe zijn. De komst van glazen constructies aan de Tom Pouce op de Burg en Brugge die Scone aan de Rozenhoedkaai deden ook andere horecabazen verlangen naar zo'n strak ontwerp.

Maar het Agentschap Onroerend Erfgoed staat zo’n moderne terrasoverkapping niet toe in een beschermd stadszicht. Daarin verschilt de hogere overheid van mening met de stad, die het eigenlijk wel een aantrekkelijke vernieuwing vindt. Tegen taverne Brugge die Scone loopt daarover nog altijd een geschil bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het blijft mogelijk dat de uitbaters hun overkapping daar alsnog moeten afbreken. Op de Burg kan het wel blijven staan.

De uitbaters aan het Huidenvettersplein en de Vismarkt zitten op één lijn en willen allemaal vernieuwen. Wij hebben nu een kader klaar waarin ze kunnen werken Franky Demon (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening

“Om zo'n toestanden te vermijden, hebben we ons reglement voor het Huidenvettersplein en de Vismarkt aangepast", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Deze uitbaters zitten op één lijn en willen allemaal vernieuwen. Wel, wij hebben nu een kader klaar waarin ze kunnen werken. Dat is er in nauw overleg met de uitbaters, Horeca Brugge en UNIZO gekomen.”

Verwarmingselement

Zo zullen de bloembakken en de luifels verdwijnen. Ze maken plaats voor doorzichtige plastic afsluitingen, waardoor de terrassen wat ruimer worden. De luifel verdwijnt ten voordele van de parasol. Erin geïntegreerd kan een verwarmingselement geplaatst worden. Dat is een primeur voor Brugge, want tot nog toe was dat nergens toegestaan. “Onze terrassen mogen nu ook later in het jaar opgesteld staan. Dan kan verwarming al comfortabel zijn”, meent Brecht Clyncke van UNIZO Brugge. “Het element zal perfect geïntegreerd zitten in de parasol, wat geen visuele hinder met zich zal meebrengen.”

Ook lampjes

Het Agentschap Onroerend Erfgoed zat mee aan tafel bij de onderhandelingen en heeft al zijn akkoord gegeven, ook voor het plaatsen van lampen rondom het terras. “Zo wordt het ook tijdens de donkere avonden al gezelliger op een Brugs terras", zegt Sandra Timmerman van Horeca Brugge. Mogelijk kan het reglement ook op andere pleinen toegepast worden in de toekomst.