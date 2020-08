Geen BK survivalrun in Brugge in november: “Situatie is te onzeker” Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

11u11 0 Brugge De organisatoren van het Belgisch kampioenschap survivalrun in het sportpark De Gulden Kamer in Brugge hebben hun evenement geschrapt.

De wedstrijd was gepland op zondag 8 november. “Op dit moment is de situatie te onzeker om onze wedstrijd op een veilige en verantwoorde manier te kunnen organiseren”, klinkt het. “Dit was verre van een makkelijke beslissing, maar wij wensen in alle omstandigheden de gezondheid van de deelnemers, medewerkers en supporters voorop te plaatsen. De maatregelen die we op dit moment moeten nemen zijn organisatorisch te beperkend om er voor iedereen een leuke en sportieve dag van te maken.”

De trainingen zijn ondertussen wel hervat. Sportievelingen die eens willen proeven van de survivalsport zijn zeker welkom. Meer informatie is te vinden op de website www.survivalrunbrugge.be