Geen Bierfestival in 2021: “We kunnen ons geen financiële kater permitteren” Bart Huysentruyt

21 september 2020

14u24 0 Brugge Stevige domper voor de liefhebbers van gerstenat en gezellige ambiance. Er vindt in februari 2021 geen Brugs Bierfestival plaats. De organisatie slaat een jaartje over door de coronacrisis, maar belooft dat in 2022 dubbel en dik goed te maken.

Het bestuur van de Brugse Autonome Bierproevers (BAB) nam de beslissing na lang beraad. Het Bierfestival is jaarlijks goed voor minstens 20.000 bezoekers. Het vond dit jaar plaats in een groot tentencomplex op ‘t Zand, een paar weken voor de lockdown. Het werd een erg gesmaakte editie met veel volk en veel nieuwe bieren. Na jaren op de Markt en de Burg bleek de nieuwe, tijdelijke locatie een schot in de roos. De bedoeling was om ook in 2021 weer voor ‘t Zand te kiezen. “Qua datum hadden we eerst gedacht om nog wat op te schuiven en alles in openlucht te organiseren”, zegt BAB-voorzitter Marc Vandepitte.

Buitenlandse bezoekers

“Maar dat was uiteindelijk niet het beste idee. We hebben immers veel bezoekers uit het buitenland. Dat zijn bierliefhebbers die ons festival jaar na jaar verankeren in hun agenda. We vrezen dat we door de coronacrisis veel minder bezoekers zouden hebben. Laat ons eerlijk zijn: bier proeven is een gezellig samenzijn. In deze tijden valt dat moeilijk te verantwoorden. We kunnen ons ook niet permitteren om er een financiële kater aan over te houden. En dus viel de beslissing om een jaartje over te slaan.”

Beurs- en Congrescentrum

De editie 2022 zal dan een knaller worden, belooft de organisatie. “Het ziet ernaar uit dat we dan als één van de eersten terecht kunnen in het nieuwe Beurs- en Congrescentrum op het Beursplein. Dat zou een terugkeer betekenen naar de plaats waar het voor ons allemaal begon, zij het dan in de oude Beurshal. Nu we voor 2022 kiezen, kunnen we ons daar ook naar organiseren. Met een programma dat nog indrukwekkender zal zijn dan de vorige edities. Het moet dan echt een knaller worden.”