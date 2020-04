Geen Benenwerk, Klinkende Kroegen of Lichtfeest: Brugge schrapt alle grote zomerevenementen die ze zelf organiseert Mathias Mariën

29 april 2020

14u01 14 Brugge De stad Brugge schrapt annuleert grote zomerevenementen waarvan ze zelf opdrachtgever is. Dat bevestigt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Er was nood aan duidelijkheid. Die is er nu”, zegt de burgemeester.

Met de beslissing volgt Brugge het ‘voorbeeld’ van badplaatsen Blankenberge en Knokke-Heist, die eerder al dezelfde beslissing namen. De beslissing van de veiligheidsraad om massaevenementen niet te laten plaatsvinden, roept nog vragen op aangezien de grootteorde van het publieksbereik niet is gedefinieerd. Het stadsbestuur besliste alvast om de grote evenementen waarvoor ze zelf opdrachtgever is te annuleren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De organisatie van heel wat evenementen was de voorbije weken on hold gezet. Voor organisatoren, leveranciers en publiek was er dringend nood aan duidelijkheid. Daarom hebben we beslist om de grote evenementen waarvan we als stad zelf opdrachtgever zijn te annuleren.”

Volgende zomerevenementen worden geannuleerd:

• Benenwerk

• Moods

• Cirque Plus

• Lichtfeest Lissewege

• Klinkende Kroegen

• Wijklanken

Het college van burgemeester en schepenen besliste tegelijkertijd om alle eigen organisaties in stadszalen tot 30 juni te annuleren.