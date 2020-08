Geen Autoloze, maar Cultuurvolle Zondag dit jaar in Brugge Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

15u24 0 Brugge De Autoloze Zondag, elke jaar goed voor 50.000 bezoekers in Brugge, zal op zondag 20 september omgedoopt worden tot Cultuurvolle Zondag.

Het stadsbestuur besliste om samen met de culturele partners op die dag kleinschalige activiteiten op poten te zetten. Door de coronacrisis zijn er evenwel geen grote publieksevenementen toegelaten. De andere publiekstrekkers Sint-Kruis Kermis en de braderie in de Langestraat en de Hoogstraat waren eerder al geannuleerd. “De nood aan een portie cultuur is groot”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Samen met de culturele partners bekijken we momenteel hoe we van de Autoloze Zondag een cultuurvolle zondag kunnen maken.”

Reserveren zal aangewezen zijn. Binnenkort volgt hierover meer informatie.