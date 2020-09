Geen 18de Kerstival in Sint-Kruis door stijgende coronacijfers Bart Huysentruyt

14u35 0 Brugge Het regent weer annuleringen bij de Brugse evenementen. Nu laat ook de organisatie van Kerstival weten dat er geen 18de editie komt in 2020.

In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 december stond Kerstival gepland. Dat is een kersthappening in Sint-Kruis, georganiseerd door Instituut Mariawende-Blydhove, basisschool Mozajïek, Unizo, Markant, Beweging.net, FC De Gulden Kamer en het plaatselijke feestcomité. “Het is gewoon onmogelijk om dit op een coronaveilige manier te organiseren, zeker nu de cijfers weer de hoogte ingaan", zegt Guy Rogissart. “Ons budget is volledig gebaseerd op sponsoring. We willen niet gaan aankloppen bij bedrijven die het nu moeilijk hebben. Het is daarom raadzaam om eens een jaartje over te slaan, hoe jammer dat ook is.”