Gediplomeerde Brugse gids herkennen? Dat kan voortaan op hun badge Bart Huysentruyt

06 oktober 2020

09u48 0 Brugge Gidsen die in Brugge een opleiding van 3,5 jaar hebben afgewerkt, lopen in de stad voortaan met een badge rond. Het moet hen onderscheiden van andere, vaak anderstalige, gidsen.

Met meer dan 5.000 (!) zijn ze: de gidsen uit 65 landen die in Brugge geregistreerd zijn. Daarvan heeft slechts één op tien een diploma van stadsgids. Dat betekent dat ze de lange opleiding van 3,5 jaar afgewerkt hebben. Al langer was die groep vragende partij om duidelijker zichtbaar te zijn in het straatbeeld. “Ze zijn onze ambassadeurs”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “In de opleiding krijgen ze, naast historische kennis, ook heel wat technieken en vaardigheden aangeleerd om de bezoekers aan Brugge te boeien. Wie de opleiding succesvol afrondt, krijgt een certificaat en een gidsenkaart van Toerisme Vlaanderen.”

Bezoekersbeleving

Toeristische wandelingen worden al lang niet meer enkel door die gidsen georganiseerd. Brugge zoekt al jaren naar een oplossing om door de bomen het bos nog te zien. “Ook zonder opleiding kunnen personen en organisaties van over de hele wereld bezoekers in de stad rondleiden, want het beroep van gids is niet beschermd en er is geen wetgeving die het onderscheid tussen niet-gediplomeerde en gediplomeerde gidsen maakt”, legt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a) uit. “In tijden waarin authenticiteit centraal staat, zijn het bij uitstek de Brugse gediplomeerde gidsen die door hun opleiding een extra laag aan de bezoekersbeleving toevoegen. We willen hen in de kijker zetten.”

Appreciatie

De nieuwe gidsenbadge is vooral een waardering voor de gediplomeerde stadsgidsen. Deze badge mag dan ook enkel door hen worden gedragen. Bij de verschillende verenigingen zijn ze tevreeden. “De intensieve gidsencursus is de onmisbare basis van ons gidsenteam om een originele themawandeling te ontwerpen en een kwalitatieve ervaring te bieden aan onze veeleisende bezoekers”, zegt Jeroen Vantorre van S-Wan. Ook Diederik Naeyaert, voorzitter van de Gidsenbond Brugge, kan het gebaar appreciëren. “Het is een stimulans voor al wie Brugge in zijn hart draagt en de beslissing heeft genomen om een gediplomeerde ambassadeur van de stad te zijn. Dit komt het waardevolle Brugge en de bezoeker ten goede.” Dirk Van Tieghem, voorzitter van Hello Bruges voegt er nog aan toe: “De gidsenbadge zal de uitstraling van de gediplomeerde Brugse gidsen nog verbeteren. Dit komt Brugge zeker ten goede.”

Wie in aanmerking komt voor deze badge, kan een kopie van zijn/haar diploma en een attest van de gidsenvereniging bezorgen via https://www.visitbruges.be/gediplomeerde-gids. De badge krijg je thuis toegestuurd.