Gedetineerde vergiftigd met broodje tonijn in Brugse gevangenis: vier beklaagden voor rechter Mathias Mariën

04 november 2019

17u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Brugge Vier beklaagden hebben zich voor de correctionele rechtbank van Brugge moeten verantwoorden omdat ze een medegedetineerde probeerden te vergiftigen, weliswaar zonder oogmerk tot doden. Aan zijn broodje tonijn was suboxone toegevoegd, een middel dat gebruikt wordt om af te kicken van heroïne. Het openbaar ministerie eiste effectieve gevangenisstraffen.

M.A. (43) verorberde het vergiftigde broodje op 21 november 2017 in de gevangenis van Brugge. “Voor iemand die geen heroïne gebruikt, is suboxone een zeer gevaarlijk middel”, aldus meester Joris Van Maele. “Mijn cliënt is bovendien astmapatiënt en ging buiten westen. Hij is er weken slecht van geweest.” De burgerlijke partij vorderde voor de Gentenaar een schadevergoeding van 5.000 euro. Dimitri M. (38) bekende dat hij de suboxone in het broodje tonijn mengde. “Maar het was niet zijn idee, iemand anders wilde het slachtoffer een kloot aftrekken”, aldus meester Stéphane Heusequin. Die vermoedelijke opdrachtgever Danny A. (41) zou jaloers geweest zijn op de vertrouwensfunctie van het slachtoffer, die in de keuken van het personeel werkte. Zelf ontkent de Bruggeling echter elke betrokkenheid. Zijn advocaat Anthony Mallego wierp op dat Dimitri M. het eveneens niet goed kon vinden met het slachtoffer. Ook Davy M. (32) en Bjorn V. (41) moesten zich verantwoorden voor hun aandeel in de zaak. V. beweert dat hij gedwongen werd om suboxone te leveren, maar wist naar eigen zeggen niet waarvoor het moest dienen. M. zou de pillen dan weer geplet hebben. Beide beklaagden lieten echter verstek gaan voor hun proces. De rechtbank doet uitspraak op 9 december.