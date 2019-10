Gedetineerde neemt cipier in houdgreep: man was enkele weken buiten strijd Siebe De Voogt

01 oktober 2019

15u02 0 Brugge Een 39-jarige gedetineerde hangt een bijkomende gevangenisstraf van 15 maanden boven het hoofd voor agressie tegenover een cipier van de Brugse gevangenis. Christophe M. nam de man twee jaar geleden in een houdgreep, waardoor die enkele weken buiten strijd was.

De feiten speelden zich op 28 mei 2017 af in de cel van Christophe M. (39). Tijdens een rondgang met koffie ontstond een schermutseling. M. stelde zich volgens het parket verbaal agressief op en gaf een schouderstoot aan het slachtoffer. De cipier duwde de man terug in z’n cel, maar besefte plots dat hij nog medicatie moest krijgen. Hij opende de celdeur opnieuw, maar werd daarbij in een houdgreep genomen door de gevangene. Pas na tussenkomst van de celgenoot van M. kon de cipier zich loswrikken. De man was na het incident enkele weken werkonbekwaam.

Christophe M. zat op het moment van de feiten al meer dan 5 jaar in de gevangenis voor drugsfeiten en slagen en verwondingen. Volgens het parket werd hij in het verleden al vier keer veroordeeld voor geweld. De procureur vorderde dan ook 15 maanden cel. De verdediging vroeg de rechtbank om die straf te milderen. “In de gevangenis heerst een aparte sfeer”, pleitte meester Jan Dekersgieter. “De cipiers lopen door onderbezetting op de tippen van hun tenen. Ze raken snel zenuwachtig en blaffen de gevangenen soms af. Mijn cliënt wilde als mens behandeld worden. Die houdgreep had hij echter niet mogen doen.” Christophe M. werd na de feiten overgeplaatst en zit intussen in een Waalse gevangenis. Vonnis op 5 november.