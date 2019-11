Gedetineerde krijgt extra celstraf nadat hij document van ziekenfonds vervalste om penitentiair verlof te krijgen Siebe De Voogt

12 november 2019

14u11 0 Brugge Een 50-jarige gedetineerde uit de Brugse gevangenis moet 3 maanden extra brommen, nadat hij twee jaar geleden een document van het ziekenfond Partena vervalste. Didier V. hoopte volgens het parket om penitentiair verlof te krijgen, wat de man zelf betwistte.

Didier V. (50) overhandigde in september 2017 een document van Partena aan een personeelslid van de gevangenis in Brugge. “De beklaagde moest zogezegd onderzoeken ondergaan, maar nergens vonden we een aangifte terug van een ziektedossier”, sprak de procureur. “Hij hoopte volgens ons een uitgaansvergunning te krijgen.” V. kreeg dinsdagmorgen 3 maanden cel voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. Hij zou normaal op 21 november vrijkomen en hoopte dan ook om een werkstraf te mogen uitvoeren. “Mijn cliënt stelde met de computer in z’n cel, waar hij voor de duidelijkheid niet mee op internet kan, een document op”, pleitte zijn advocaat. “Hij heeft effectief problemen met z’n hart, maar heeft nooit gezegd aan dat personeelslid dat het om een authentiek document ging. Hij had er geen slechte bedoelingen mee en wilde echt z’n dossier in orde brengen.”