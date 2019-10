Gedetineerde krijgt 10 maanden cel voor het binnensmokkelen van drugs in de gevangenis Siebe De Voogt

03 oktober 2019

14u51 0 Brugge Een 36-jarige gedetineerde uit de Brugse gevangenis heeft een effectieve celstraf van 10 maanden gekregen voor het binnensmokkelen van drugs. X.V. deed dat naar eigen zeggen op vraag van een andere gevangene.

X.V. (36) zit momenteel al twee jaar in de cel voor drugsfeiten. Zijn einde straf is voorzien in de zomer van 2022. Donderdagmorgen kwam daar nog een stuk bij, want de rechtbank gaf hem 10 maanden cel voor het binnensmokkelen van drugs in de gevangenis. Op 19 februari troffen cipiers van het penitentiair complex in Brugge 31 gram hasj en 51 gram amfetamines aan bij een fouille van V. De man kwam net terug van het bezoek. “Naar eigen zeggen had een medegedetineerde beklaagde gevraagd om de drugs binnen te smokkelen”, sprak de procureur. “Hij wilde echter geen namen noemen. Dergelijke feiten zijn laakbaar en ondermijnen het gevangenisregime.” De gedetineerde zelf had de rechter om mildheid gevraagd. “Ik zat even zonder geld en die jongen had dat gehoord”, vertelde hij. “Ik ben dom geweest en ben nu om naar de drugsvrije afdeling te gaan.”