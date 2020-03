Gedaan met sluipverkeer in Vijversdreef-wijk: stad knipt drie straten in tweeën Bart Huysentruyt

02 maart 2020

14u14 0 Brugge Er komen maatregelen tegen het sluipverkeer in de Vijversdreef-wijk in Brugge. De stad wil er het verkeer, de hoge snelheid en het zwaar vervoer aanpakken. Het regent al tien jaar klachten.

“Er is het voorbije decennium al heel wat uitgeprobeerd om er iets aan te doen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Zo kwamen er snelheidsremmende maatregelen, een tonnagebeperking en werden er heel wat snelheidsprocedures gehouden. Maar de klachten blijven komen.”

Van 1 mei tot 31 oktober wordt de wijk zes maanden lang op drie plaatsen ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. Dat wil zeggen dat de straten dus niet meer doorkruist kunnen worden. Dat is het geval voor de Vijversdreef ter hoogte van de Maalse Steenweg, Bos en Lommer op het kruispunt met de Houtzagerijstraat en de Lodewijk van Malestraat ter hoogte van de Perderijnstraat. “Ook alle bestemmingsverkeer voor deze wijk zal via de Doornhut of Brieversweg de wijk in of uit moeten rijden”, zegt De fauw. “Na afloop van de proefperiode zal een grondige evaluatie gebeuren op basis van een schriftelijke bevraging van de bewoners van de wijk en betrokkenen, en objectief verzamelde gegevens over de verkeersintensiteit.” De bewoners en alle betrokkenen worden hierover nog uitgebreid geïnformeerd.