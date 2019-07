Gedaan met roken op stuk strand van Zeebrugge: “Maar we gaan niet beboeten” Bart Huysentruyt

09 juli 2019

16u16 0 Brugge Na Bredene en Oostende krijgt ook Zeebrugge deze zomer een strook strand waar niet gerookt mag worden. Het gaat om het stuk tussen het badengebouw, het sportstrand en de strandbib. Redders en gemeenschapswachten zullen strandgasten op hun verantwoordelijkheid wijzen. “Maar we zullen niet beboeten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Eigenlijk is het de logica zelve: op de strook waar al jaren gesport kan worden, zijn sigaretten voortaan niet meer toegelaten. Dat is ter hoogte van het badengebouw, waar ook de redders hun lokalen hebben. Vlaggen met meertalige opdruk ‘rookvrije zone’ bakenen het strand af en verhoogde peukentegels geven de strandganger de kans om hun sigaret te doven en de peuk proper weg te gooien. “We willen bewust niet ons hele strand rookvrij maken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het zou niet fair zijn tegenover rokende eigenaars van strandcabines om roken ook daar te verbieden. Het kan wel dat we in de toekomst de zone uitbreiden. Al is dat nog niet zeker.”

Zien roken, doet roken

Brugge ondertekende in juni nog het charter ‘Gezonde Gemeente’. Een van de aanbevelingen was om het strand voor een stuk rookvrij te maken. “Ook in het Jan Breydelstadion mag je al een tijdje niet meer roken”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Een gezonde publieke ruimte voor de Bruggelingen is de achterliggende gedachte. Op deze plaats komen veel kinderen en iedereen weet dat zien roken, doet roken. We bieden de jeugd dus een gezonde keuze voor een gezonde leefomgeving aan.”

Peukenbuidels

Met sinds vorig jaar ook nieuwe strandvuilnisbakken, strandasbakken en peukenbuidels trekt Zeebrugge voluit de kaart voor een properder strand. Tijdens de festivals Bomboclat en WeCanDance worden maar liefst 1.500 peukenbuidels verdeeld. “We focussen dit jaar op de sigarettenpeuken in de stad en op het strand", zegt schepen Goderis. “Peuken breken heel slecht af in de natuur, dus het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk rondslingeren. Daarom plaatsen we ook extra afvaleilanden op het strand waar roken wel nog mag.”

Geen heksenjacht

Redders en gemeenschapswachten zullen strandgangers wijzen op de rookvrije zone. Meer kunnen ze eigenlijk niet doen. “We gaan hier niet werken met GAS-boetes”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het is niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren. Maar we hopen wel dat de strandgangers zich houden aan de nieuwe regels op dit stuk strand. Roken kan nog op genoeg andere plaatsen.”