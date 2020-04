Gastronomie- en toerismeforum uitgesteld naar 2021 Bart Huysentruyt

14 april 2020

09u32 0 Brugge Het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism, gepland in juni in Brugge, wordt met een jaar opgeschoven door de coronacrisis. Het culinair topcongres vindt plaats in juni 2021.

Dat beslisten de Vlaamse overheid, organisatiepartners UNWTO en het Baskisch Culinair Centrum, Toerisme Vlaanderen en stad Brugge na gezamenlijk overleg. Brugge stond klaar om zo’n 500 beleidsmakers, chef-koks, ondernemers, academici en producten uit alle hoeken van de wereld te verwelkomen om ervaringen en nieuwe ideeën uit te wisselen rond gastronomisch toerisme. Met de huidige maatregelen die overheden overal te wereld opleggen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen, is het niet haalbaar om dit meerdaags congres plaats te laten vinden op de vooropgestelde datum. De gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de internationale en lokale deelnemers, sprekers en partners stonden voorop in de beslissing.

Het UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism wordt elk jaar georganiseerd door de Wereldtoerisme Organisatie (UNWTO) samen met het Baskisch Culinair Centrum (BCC). Brugge is in 2021 gastbestemming voor het UNWTO Forum. Het congres zal plaatsvinden in juni 2021 in het Concertgebouw.