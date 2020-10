Gasthof De Kroon gaat niet meer open en maakt plaats voor woonproject Bart Huysentruyt

02 oktober 2020

11u54

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Brugge Het gekende Gasthof De Kroon aan de Houtkaai in Christus-Koning in Brugge gaat niet meer open. Dat meldt de Krant van West-Vlaanderen. De zaak van Firmin Hoste (72) was sinds de lockdown gesloten. Wellicht gaat het gebouw tegen de vlakte voor appartementen.

Gasthof De Kroon en het kleinere ‘t Kroontje is een bekende naam in Brugge. Uitbater Firmin Hoste stond er sinds 1987 ten dienste van zijn klanten. Maar de ‘afspanning’ bestaat eigenlijk al veel langer en gaat terug tot in de 19de eeuw. Onder Firmin Hoste kwamen er veel voetballers van Club en Cercle langs. Voor een stevige biefstuk of voor een pint aan de toog. Onder meer Henk Houwaart, Georges Leekens en Paul Okon schoven er wel eens aan. Firmin, een groot Cercle-fan, liet ook vaak buitenlandse voetballers van groenzwart overnachten in De Kroon. De gebouwen van De Kroon en ‘t Kroontje gaan wellicht tegen de vlakte. Een projectontwikkelaar kocht de site om er appartementen op te zetten.