Gaslek bij werken in Katelijnestraat snel gedicht Mathias Mariën

10 juni 2020

14u22 0 Brugge Door een gaslek bij werken in de Katelijnestraat was woensdagmiddag een deel van de straat afgesloten.

Even na 13 uur raakte een aannemer de gasleiding, waardoor een lek ontstond. Er werd een lagedrukleiding geraakt samen met een waterleiding. Het herstel nam ongeveer een uur in beslag. Er was een perimeter van 100 meter ingesteld, maar evacuatie bleek niet nodig. De Katelijnestraat tussen de Gentpoortvest en Arsenaalstraat was wel een tijdje afgesloten.