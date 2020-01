Garage Deboo is voortaan deel van Leie Mobility Center Bart Huysentruyt

22 januari 2020

14u30 1 Brugge Leie Mobility Center Deboo in Brugge is de eerste franchising van Leie Mobility Group. De groep onderstreept hiermee hun ambitie als onafhankelijke multimerkverdeler.

Leie Mobility Group opent zo in korte tijd een derde vestiging. Naast hun thuisbasis in Kortrijk en eigen bedrijfsvoertuigen-showroom in Brugge, breiden ze hun netwerk samen met de familie Deboo uit met Mobility Center Deboo Brugge. “We specialiseren ons in vele merken, op de verhuur op korte en lange termijn en met elektrisch rijden. De onafhankelijke manier van het aanbieden van mobiliteitsoplossingen zorgt voor een nieuwe beleving en extra vertrouwen bij de klant", zegt John Calemeyn, CEO van Leie Mobility Group.

De familie Deboo is ex-concessionaris van Saab en Honda. “De toekomst van ons bedrijf is hiermee veilig gesteld", zegt Patrick Deboo. Leie Mobility Group wil nog uitbreiden in Vlaanderen. Ze plannen nog vestigingen tegen 2022.