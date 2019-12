Gangen KU Leuven Campus Brugge overspoeld met jong wetenschapsgeweld op de eerste editie van Kinderuniversiteit Bart Huysentruyt

Op zaterdag kwamen meer dan 150 kinderen naar de eerste editie van Kinderuniversiteit in de KU Leuven Campus Brugge.

De KU Leuven wil zo 8 tot 13-jarigen op een speelse manier warm maken voor de verschillende wetenschappen aan haar universiteit: de wetenschap en technologie, de biomedische en de humane wetenschappen. Kinderen kunnen een halve of een hele dag komen en kunnen, na het volgen van een hoorcollege, ook zelf aan de slag tijdens een van de wetenschappelijke en experimentele workshops. Sinds september 2017 is de KU Leuven met een onderzoeks- en onderwijscampus vertegenwoordigd in de West-Vlaamse provinciehoofdstad. Onder het thema ‘Reis door de tijd’ werden er vliegtuigen gebouwd, soep gemaakt van plastic troep, ervaarden ze wat het is om met een rolstoel te moeten rijden en stapten ze in een teletijdmachine om kennis te maken met de klas van de toekomst. Na een gevulde dag vol ontdekking en wetenschap gingen de kinderen met een universiteitsdiploma naar huis.