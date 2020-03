Ga op berenjacht bij Hotel Heritage in Brugge: wie het juiste aantal telt, maakt kans op teddybeer Bart Huysentruyt

24 maart 2020

16u27 0 Brugge De oproep om teddyberen achter het raam te plaatsen, valt niet in dovemansoren. Hotel Heritage maakt er een heuse zoektocht van.

Op sociale media roepen mensen massaal op om een teddybeer te plaatsen aan je raam of op het vensterbank. Dat doen ze om de kinderen vaker buiten te krijgen. Hotel Heritage in het centrum van Brugge speelt daar handig op in. “We hebben aan alle ramen beren gezet”, zegt hoteleigenaar Johan Creytens. “Het is de bedoeling dat kinderen ze kunnen tellen. Diegene die er het dichtst bij zit, maakt kans op een teddybeer. Wij verloten er vijf.”