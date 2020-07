Frontman van Bazart bedient klanten van beachclub WECANDANCE: “Horeca hart onder de riem steken” Bart Huysentruyt

29 juli 2020

20u55 0 Brugge Mathieu Terryn, de frontman van Bazart, zorgde woensdag voor een verrassing van formaat. Hij bediende de klanten van beachclub WECANDANCE in Zeebrugge met zelf gecreëerde croque monsieurs.

WECANDANCE en vzw Basics zorgen deze zomer voor een volledige summer experience zone op het evenementenstrand in Zeebrugge. Het jaarlijks electronic beach festival heeft er een beachclub geopend. Vrienden Mathieu Terryn en topchef Nicolas Misera van AIRrepublic in Cadzand maakten er woensdag samen croques op het strand. Het festival startte vorig jaar met een AIRcafé tent waar je croques en cocktails kon proeven in een gezellige setting. “We zetten ook dit jaar die trend verder op onze beachbar”, zegt Bart Roman. Mathieu en Nicolas namen de keuken voor een namiddag over met hun eigen variatie op de croques. “Het was een mooie ervaring”, aldus Terryn. “Maar vooral een hart onder de riem voor de horeca die het al moeilijk genoeg heeft. Op het strand heerst altijd een aparte sfeer. Ik heb ervan genoten.”