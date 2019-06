Franse verdachten die twee politiewagens ramden tijdens wilde achtervolging tussen Franse grens en Brugge zijn minderjarig Mathias Mariën

18 juni 2019

15u30 0 Brugge De twee Fransen die maandagmiddag werden opgepakt in Brugge na een lange achtervolging, zijn wel degelijk minderjarig.

Het duo was aan de Franse grens in Ghyvelde, vlak bij De Panne, weggereden van een politiecontrole. Wellicht deden ze dat dus omdat ze minderjarig waren. Hun auto kon nog niet aan andere feiten gelinkt worden. De wagen reed net over de Franse grens de E40 op en werd meteen achtervolgd aan waanzinnig hoge snelheden tot 180 kilometer per uur. Verscheidene politiezones probeerden de wagen vergeefs aan de kant te zetten. Pas toen ze afreden in Loppem en hun weg vervolgden richting Brugge, kon de politie de jongen en het meisje klissen. In hun vlucht ramden ze twee politievoertuigen, een geparkeerde bestelwagen en een boom.