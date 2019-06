Fotografeer feest en win fotowedstrijd Fotonale Bart Huysentruyt

20 juni 2019

14u03 1 Brugge Cultuurcentrum Brugge organiseert voor de achtste keer de fotowedstrijd Fotonale Brugge. Dit jaar daagt de organisatie alle fotografen uit om rond het thema ‘Feest!’ te werke.

Dat thema verwijst naar het feestjaar ‘150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge’. De inzendingen hoeven niet over de Brugse Stadsschouwburg te gaan, maar mogen in een breder kader gefotografeerd zijn. Deelnemen is gratis en voor iedereen (ook niet-Bruggelingen) mogelijk. Een professionele jury selecteert uit de inzendingen de meest originele en spraakmakende foto’s.

De selectie leidt vanaf 19 december tot de tentoonstelling in Brugotta Hal Burg en de bijbehorende prijsuitreiking. Deelnemers van de fotowedstrijd maken kans op geldprijzen van 250, 500 en 750 euro. De deadline van indienen is voor deze editie 20 september. Meer informatie, het inschrijfformulier en wedstrijdreglement vind je via www.ccbrugge.be/fotonale of fotonale@brugge.be.