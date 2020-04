Fotografe brengt coronacrisis in Brugge in beeld: “Ik probeer een positieve boodschap te brengen” Bart Huysentruyt

24 april 2020

10u48 0 Brugge De Brugse foodfotografe Ann-Sophie Deldycke trekt in deze coronatijden de straat op. Ze neemt foto’s van haar stad in ‘lockdown light’ en verdeelt folders voor het goede doel. “Met mijn foto’s probeer ik een positieve boodschap te brengen", vertelt ze.

Ann-Sophie Deldycke is freelance food- en reportagefotograaf. Maar door de coronacrisis zijn al haar opdrachten geschrapt. Die vrijgekomen tijd vult ze in met het fotograferen van mensen in het Brugse straatbeeld tijdens de coronaperiode. “Ik voelde het als mijn plicht om deze bijzondere periode vast te leggen op beeld”, zegt ze.

“Zin aan de onzin”

“Bij uitbraken zoals bijvoorbeeld Ebola in Afrika worden er verschillende internationale fotografen in het veld gezonden. Nu de crisis woekert in het Westen, is er weinig actie op dat vlak. Dit is duidelijk niet in verhouding. De foto’s die we wel op sociale media zien, zijn pittoreske, vaak filmische landschappen. Met daarnaast natuurlijk ook de harde beelden van de werkelijkheid in de ziekenhuizen en hulpzorg. Ik probeer met mijn foto’s een positieve noot te brengen en aan te tonen hoe mensen deze periode beleven. Zo probeer ik wat zin te geven aan de onzin. Ik krijg ook veel reacties van mensen die niet buiten durven komen of ziek zijn en blij zijn dat ze op deze manier toch nog een kijkje op de buitenwereld krijgen.”

‘Zijn we er bijna?’

Ze maakt beelden van mensen in Brugge: een babybezoek aan het venster, Bruggelingen die uit het raam zwaaien, conversaties op afstand in een driehoek, kloosterzusters in de deuropening of vuilnisophalers aan het werk. “Het nieuwe normaal geeft een goed beeld van hoe we in deze periode leven”, zegt Ann-Sophie, die tegelijk ludieke ‘Zijn we er bijna?’-affiches maakte. Die verkoopt ze aan mensen die ze aan het vensterraam willen hangen.

Geld voor goed doel

“De eerste week ging de opbrengst naar mezelf, zodat ik de posters kon financieren. Maar vanaf dit weekend wordt het geld geschonken aan het ‘CAW-Corona-Solidariteitsfonds’ voor Bruggelingen. Dit fonds werd speciaal opgericht om dak- en thuislozen te helpen en ook om mensen toegang te bieden tot een computer of internet. Nu velen het met minder moeten doen, vind ik het belangrijk dat we de mensen die financieel de bomen door het bos niet meer zien, steunen.”

Een affiche kost 3 euro, voor twee exemplaren betaal je 5 euro. Het werk van de fotografe kan je terugvinden op haar Facebook- en Instagrampagina of op annsophiedeldycke.be.