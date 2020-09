Foto van Bruggeling bekroond in Nederlandse natuurfotowedstrijd Bart Huysentruyt

28 september 2020

09u29 0 Brugge Bruggeling Jürgen de Witte is winnaar geworden in de Groene Camera-natuurfotowedstrijd. Hij kaapte de hoofdprijs weg in de categorie Landschappen.

De Groene Camera is een van de belangrijkste fotowedstrijden voor natuurfotografen uit Nederland en België en wordt sinds 2017 uitgereikt. Alle foto’s moeten in Nederland of België zijn gemaakt. Uit bijna 8.000 inzendingen wist Jürgen de Witte een van de hoofdprijzen weg te kapen, met name in de categorie Landschappen.

Het beeld toont de Anneville-eik. In Nederland is deze 160-jarige boom een bekend gezicht in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout. Als ‘troeteleik’ werd hij na protest gespaard en zelfs voorzien van een hek, maar in 2021 dreigt alsnog de kap. Ook voor Jürgen is het een erg dubbel beeld: “Het symboliseert enerzijds de dramatische versnippering van onze robuuste natuur, maar het is tegelijk ook een hoopvol teken dat we deze natuur nog steeds willen en kunnen beschermen.” De winnende foto werd gemaakt op een regenachtige avond.

Het is niet de eerste keer dat de fotograaf in de prijzen valt. Vorig jaar ontving Jürgen nog samen met collega-fotograaf Paul Gheyle het ‘Qualified European Photographer’-label voor portretfotografie.