Foorkramers winnen in voetbalmatch van stadspersoneel Bart Huysentruyt

21 mei 2019

16u08 0 Brugge De foorkramers van de Brugse Meifoor hebben in een voetbalmatch met 6-4 gewonnen van het Brugse stadspersoneel.

Dat is een jaarlijkse traditie. Maandagavond werd er op het kunstgrasveld van Daverlo in Assebroek gevoetbald tussen beide teams. De wedstrijd werd vooraf gegaan met een minuut stilte ter nagedachtenis van Denis Delforge. Dat is de foorkramer die om het leven kwam bij het afbreken van een reuzenrad in Bergen. De sfeervolle match was spannend, maar uiteindelijk gingen de ‘forains’ met de oppergaai aan de haal.