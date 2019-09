Foorkramers nemen afscheid van William Pauwels (69) in Onze-Lieve-Vrouwekerk Mathias Mariën

25 september 2019

12u13 6 Brugge Een bomvolle Onze-Lieve-Vrouwekerk heeft woensdagochtend afscheid genomen van William Pauwels (69). De foorkramer overleed vorige week na ziekte. Honderden vrienden, familieleden en collega-foorkramers kwamen afgezakt naar zijn begrafenis.

Het werd een intiem afscheid waarbij vrienden en familie het woord namen en herinneringen ophaalden aan Pauwels. Zijn staat van dienst in de kermiswereld was dan ook indrukwekkend. 18 jaar voorzitter van Foorcomité Brugge, 8 jaar voorzitter en bestuurslid van het Vrij nationaal syndicaat der foorreizigers van België en bestuurslid van het Ere- en Beschermcomité van de Sint-Leo Scouts. Pauwels was een grote naam in het wereldje. Hij baatte samen met zijn vrouw Myriam Bossu 39 jaar De Gezondheidsapotheek uit: een friet- en oliebollenkraam.